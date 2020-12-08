Korkutan açıklama! Covid-19 testi pozitif biri ilaçlarını kullanmazsa...

DHA

Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz verilen ilaçları, kullanmayanları uyaran Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğulları, ilaç kullanmayan koronavirüs hastalarının hastalığı daha ağır geçirebileceğine dikkat çekti.

"HASTALIĞIN GEÇME SÜRESİNİ 10 GÜNDEN 4 GÜNE İNDİRİYOR"

Prof. Dr. Sertoğulları, "Vatandaşların içi rahat olsun, bu ilaçlar üretilirken ilk yapılan şey güvenlik testidir. İlaçların kullanılabileceği dozda yan etkilerinin olup olmadığına bakılıyor. Zaten bu ilaçlar direkt koronavirüse yönelik ilaçlar değil. Ancak yapılan çalışmalarda bu ilaçların koronavirüsü hastalığının geçme süresini 10 günden 4 güne indirdiği ortaya koyulmuştur. Vatandaşlarımız ilacı kullanmayıp bizim yanımıza geldiklerinde yan etkileri daha fazla olan ağır ilaçları vermek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Sertoğulları, "Vatandaşlarımız hastalarımıza zarar verecek bir ilaca başlanılmayacağından emin olsunlar. İlaca baktığımızda bizi korkutacak kadar yan etkilerinin olduğu söylendi ancak bunlar binde ya da 10 bin de bir düşük bir ihtimalle görülebilir. Daha çok görülen yan etkileri hayati riski olmayan bizim yönetebileceğimiz etkiler" dedi.

"İLAÇ KULLANILMAZSA BULAŞ RİSKİ ARTAR"

Koronavirüs testi pozitif çıkan gençlerin çoğunlukla ilaç kullanmak istemediğini ifade eden Prof. Dr. Sertoğulları, "Gençler, özellikle bu hastalığı ilaçsız atlatabilirler ama hastalık süreci daha uzun olur ve hastalığı sevdiklerine bulaştırma riski artar. Kendisi hastalığı daha hafif geçirmiş ama ilaç kullansa daha kısa sürede atlatacakken ilaç kullanmadığı için annesine ailesine bulaştırdığını gördüğümüz genç hastalarımız var" ifadelerini kullandı.