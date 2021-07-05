Korkunç son! Art arda 3 araç çarptı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

Feci kaza, D-650 karayolu Osmaneli içmeler mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Bilecik istikametine gitmekte olan R.Ü. yönetimindeki 34 DBT 384 plakalı otomobil, aynı istikamette seyretmekte olan Saffet Mercan ve Z. Mercan kardeşlerin üzerinde bulunduğu motosiklete arkadan çarptı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle motosikletten yere düşen Saffet Mercan'a daha sonra arkadan gelen H.G. yönetimindeki 33 ZL 251 otomobil de çarptı. Savrulan Saffet Mercan, K.K. yönetimindeki 06 S1 479 plakalı otomobilin altında kalarak olay yerinde feci şekilde can verdi. Motosikletten savrulan kardeşi ise ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine intikal eden polis ve jandarma ekipleri karayolunda trafiği durdurdu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ise yaralı genci olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Z. Mercan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Saffet Mercan'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.