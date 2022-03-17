Korkunç olay! Sınıfa girip öğretmeni darbetti

Dün, Çayırova Demirsaç Ortaokulu'nda iki erkek öğrenci kavga etti. Öğrencilerden birinin durumu ailesine haber vermesi üzerine okula gelen ismi öğrenilemeyen veli, oğlunun kavga ettiği diğer öğrenciye saldırmak amacıyla ders esnasında sınıfa girdi.
DHA'nın haberine göre, o sırada derste olan resim öğretmeni H.Ş., öğrencisini korumak amacıyla araya girdi. Bu kez öğretmene saldıran öfkeli veli, H.Ş.'yi öğrencilerinin önünde darbetti.
SERBEST BIRAKILDI
Sınıftan gelen bağrışmaları duyan diğer öğretmenlerin araya girmesi üzerine olay yatıştırıldı. Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula gelen polis ekipleri, öğretmen H.Ş. ile veliyi polis merkezine götürdü. Darp raporu alan öğretmen H.Ş.'nin şikayeti üzerine ifadesi alınan veli, serbest bırakıldı.
Yaşanan olay üzerine Türk Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi okul önünde bir basın açıklaması yaptı. Türk Eğitim-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Kürşad Türkcan, "Bir meslektaşımız darp edilmiş, bu insanlık dışı eylem öğrencilerinin önünde gerçekleşmiştir. Eğitim çalışanlarına karşı artan şiddet, tüm eğitim sistemini etkilemekte, başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim çalışanları korku ve türlü güvensizlik duygusu ile baş başa bırakılmaktadır.” dedi.
'CEZALAR ARTIRILMALI VE ERTELENMEMELİ'
Türkcan şiddet olaylarında şikayet söz konusu olmadan savcılığın kamu davası açması gerektiğini belirterek, “Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçmek amacıyla 'Şiddeti Önleme Kanunu' hazırlanmalıdır. Türk Ceza Kanunu'nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikte yeni düzenlemeler yapılarak, bu eylemlerin kamu hizmetini engelleme, vatandaşın eğitim hakkını kullanmayı engelleme ve bunun sonucunda insan hayatının riske atılması gibi suç tipleri başlıkları altında değerlendirileceği yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Cezalar artırılmalı ve verilen cezaların ertelenmemesi sağlanmalıdır" diye konuştu.
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