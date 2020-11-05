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Son dakika haberler... Okul bahçesinde oğlunun öğretmenini 'ilgisiz' diye dövdü!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. B.E. (40) adlı şahıs, yeğeniyle birlikte okula gelip oğluyla yeterince ilgilenmediğini öne sürdüğü sınıf öğretmeni A.B.'ye (36) saldırıp darbetti. Araya giren öğretmen Behri Günday'ı da darbeden B.E. ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bulut'un eşini taciz ettiğini ve bu nedenle darbettiğini öne sürdü. Öğretmen Ali Bulut ise, bunun bir iftira olduğunu belirterek gerçek olmadığını söyledi. Birçok sendika ve okulun velileri Bulut'u destekledi

05.11.2020 - 17:24 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA KORKUNÇ OLAY: Okul bahçesinde öğretmene dayak! - Haberler
Okul bahçesinde öğretmene dayak!
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İHA

Olayda, oğlu Alitekin İlkokulu 3. sınıfta eğitim gören B.E. isimli veli, yanında yeğeni ile birlikte iddiaya göre, sınıf öğretmeni A.B.'nin oğlu ile yeteri kadar ilgilenmediğini gerekçe göstererek okula geldi.

İHA'nın haberine göre, okulun önünde karşılaştığı A.B.'ye saldıran ve kafa atarak yaralanmasına sebep olan B.E. öğretmene saldırmaya devam etti.

Yanında beyzbol sopası ve bıçak da olduğu ileri sürülen B.E. ile A.B.’nin arasına girmeye çalışan bir başka öğretmen B.G. de yumruklardan nasibini aldı. Her iki öğretmen hastaneye götürülerek darp raporu alırken, saldırgan iki kişi polisteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatı ile serbest bırakıldı.

SENDİKALARDAN TEPKİ

Türk Eğitim Sen ve Eğitim Bir-Sen’in yanı sıra diğer eğitim sendikalarının temsilcileri Alitekin İlkokulunda meydana gelen ve bir öğrenci velisinin öğretmene saldırması nedeniyle ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada öğretmene yapılan saldırı kınandı.

Darbedilen A.B.'ye okulun aile birliği üyeleri ve öğrencinin eğitim gördüğü 3/D sınıfındaki veliler de tepki gösterdi. Aileler sosyal medyada yer alan taciz iddiasını kesinlikle kabul etmediklerini belirterek, "Öğretmenimiz işini fazlasıyla layıkıyla yapan bir öğretmenimiz. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" diye görüş belirttiler.

Saldırgan B.E. ve yeğeni

Veli B.E. ise yaptığı açıklamada, "Bu bir namus davasıdır, öğretmene çocuğumla ilgilenmediği için saldırmadım, öğretmen eşime taciz edici mesajlar ile psikolojik baskı yaptı" diyerek iddia edilenlerin yalan olduğunu söyledi.

Sınıf öğretmeni A.B. de yazılı bir açıklama yaparak, "Hem bir öğrenci velisi tarafından saldırıya uğrayıp darp edildim, hem de iftiraya uğradım. Bütün bu olanlarla ilgili şikayetçi olacağım. Hukuki süreç devam ederken bazı kesimlerin linç kampanyası ile karşı karşıyayım" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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