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Manisa'da kan donduran iddia! Cezaevinden çıktı, üçüncü karısını da öldürdü

Türkiye, Manisa'da vahşice katledilen Mutlu Menekşe cinayeti ile sarsıldı. 48 yaşındaki kadının ise daha önce iki karısını da öldüren ve cezaevinden çıktıktan sonra Menekşe ile dini nikahlı olarak evlenen Necati A. tarafından hayattan koparıldığı iddia edildi

Giriş: 01.01.2023 - 17:00 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Manisa'da korkunç iddia! Tahliye edildi, üçüncü karısını da öldürdü! -Güncel haberler
Korkunç iddia! Tahliye edildi, üçüncü karısını da öldürdü
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AA

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını darp ederek öldürdükten sonra metruk bir binanın girişine gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 65 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir kadının İstasyon Mahallesi'ndeki metruk bir binanın girişine gömüldüğü ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreste yürütülen aramada 60 yaşındaki Mutlu Menekşe'nin cesedine ulaştı.

Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kadının birlikte yaşadığı Necati A, gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Necati A'nın, ifadesinde, akşam evine gittiğinde Mutlu Menekşe'yi ölü bulduğunu, daha önce cinayet işlediği için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmediğini, el arabasıyla taşıdığı cesedi evinin yaklaşık 50 metre ilerisindeki metruk binanın girişine gömdüğünü söylediği öğrenildi.

DAHA ÖNCE İKİ EŞİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

Necati A'nın, 1984 yılında ilk eşi Emine A'yı bıçaklayarak, cezaevinden tahliye olduktan sonra da 2003 yılında ikinci eşi Fatma A'yı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Sanığın, 2 yıl önce Kovid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, yaklaşık 1 aydır da Mutlu M. ile dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.

Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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