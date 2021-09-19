Korkunç! Elleri ayakları bağlı bulundu

AA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Karaağaç mevkisinde çalılık alanda erkek cansız bedeni bulundu.

AA'nın haberine göre, bölgeye meyve toplamaya giden bir kişi, hareketsiz yatan birini görüp polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ekipler, elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan kişinin öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılması için cansız beden, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cansız bedeni bulan kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olaya ilişkin başlattığı çalışma sürüyor.