06 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM),7 Ekim'den geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 fiyat artışı yapıldığını bildirdi.
KGM'den yapılan yazılı açıklamada, kontrollü otoyol ve Boğaz köprülerinin hizmet ömürlerinin uzatılması amacıyla bakım onarımlarının düzenli olarak yapılabilmesi için, her yıl Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinin, geçen yıl yüzde 33,64 olan enflasyona rağmen 21 aydır artırılmadığı belirtildi.
Açıklamada, Boğaz köprülerine büyük bakım onarımların yapılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselmeler de göz önüne alınarak yol standartlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için, otoyol ve köprülerdeki geçiş ücretlerinin asgari düzeyde artırılmasının zorunlu hale geldiği vurgulandı.
Buna göre, yarından geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 fiyat düzenlemesi yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 3 lira, en uzak mesafe ücreti 30 lira, Boğaz köprüleri otomobil geçiş ücreti ise 10,50 lira olarak belirlenmiştir. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi ise aks aralığı 3,20 metreden küçük iki akslı araçlar için 10 lira, aks aralığı 3,20 metre ve 3,20 metreden büyük Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar için 13,50, 3 akslı her türlü araçlar için 29,50, 4 ve 5 akslı her türlü araçlar için 58,75, 6 ve yukarı akslı araç için 78,25 ve motosikletler için de 4,25 olarak belirlendi."
Açıklamada ayrıca otoyollardaki geçiş ücret tarifelerini içeren bilgilerin ise, uygulama tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesi www.kgm.gov.tr adresinde yol kullanıcılarının ve ilgililerin hizmetine sunulacağı belirtildi.
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