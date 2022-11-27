Konya'da bakımevindeki köpekler için flaş karar!

Tarım ve Orman Bakanlığı´ndan, Konya'da hayvan bakımevindeki görüntülerle ilgili, "Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görev yapan veteriner hekimlerimizce, bugün söz konusu bakımevinde can dostlarımızın kötü bir muameleye maruz kalıp kalmadıklarını tespit etmek için sağlık taramaları ve gerekli muayeneleri yapılacaktır" açıklaması yapıldı.

DHA'da yer alan habere göre, bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkeziyle ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ihbar kabul edildiği ve 25 Kasım 2022 tarihinde görüntülerde yer alan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatıldı.