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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Konya'da 4 kişi ölmüştü! Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!

        Konya'da 4 kişi ölmüştü! Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!

        Konya'da 10 gün önce meydana gelen trafik kazasında sürücünün ehliyetsiz olduğu, direksiyon başında epilepsi krizi geçirdiği ortaya çıktı. Sürücü ifadesinde nöbet geçirdiğini söylerken tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 15:02 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:02
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        Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!
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        Konya'da kontrolünü yitirdiği otomobiliyle otobüs durağına dalıp, buradaki 4 kişi ile yanındaki eşi Bahriye Taşkın'ın (43) ölümüne neden olan Bekir Taşkın (39), tedavisinin ardından gözaltına alındı. İfadesinde, ehliyetinin olmadığını belirterek, “Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdim” diyen Taşkın, tutuklandı.

        Kaza, 10 gün önce saat 09.30 sıralarında, Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Ehliyetsiz Bekir Taşkın’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, otobüs durağına çarptı.

        Bu sırada kent merkezine gitmek için durakta bekleyen Mordagül Tutgak (59), Elif Gül (42), Dudu Gül (33), Nergiz Gül (48) ve otomobildeki Bekir Taşkın'ın eşi Bahriye Taşkın hayatını kaybetti. Sürücü Taşkın ile kızı Ümmühan Taşkın (16), duraktaki Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü yaralandı. Taşkın taburcu olurken, Gül ve Özgürlü'nün tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

        "EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİRDİM"

        Sürücü Bekir Taşkın da Konya Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından perşembe günü taburcu oldu.

        Taşkın, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra dün adliyeye sevk edilen Bekir Taşkın, ifadesinde, "Eşimin kalp rahatsızlığı vardı. Onun kontrolü için Konya Şehir Hastanesi'ne gidiyordum. Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Ehliyetim yoktu. Olay nedeniyle çok pişmanım" dedi.

        Bekir Taşkın çıkarıldığı mahkemece, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.

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