İkinci el konutlara sağlanan kredinin faizi, yüzde 0,87'ye yükseldi. Ayrıca kamu bankaları, yeni bir kararla, konut kredilerinde 12 ay geri ödemesiz uygulamayı sıfır konutlar için de kaldırdı. Ayrıca tüketici kredisi yüzde 1.12’ye taşıt kredisi faizleri yüzde 1.17’ye yükseltildi.

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