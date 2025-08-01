Komisyon 5 Ağustos'ta toplanıyor
Terörsüz Türkiye süreci için TBMM'de oluşturulan komisyon 5 Ağustos Salı günü saat 11.00'de toplanacak.
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon ilk toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon üyelerini 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 11:00’de, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıya davet etti.
TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda 47 üyenin ismi belli oldu. DP lideri Uysal da, kararlarını pazartesi açıklayacaklarını kaydetti.