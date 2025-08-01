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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Komisyon 5 Ağustos'ta toplanıyor | Son dakika haberleri

        Komisyon 5 Ağustos'ta toplanıyor

        Terörsüz Türkiye süreci için TBMM'de oluşturulan komisyon 5 Ağustos Salı günü saat 11.00'de toplanacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 01.08.2025 - 10:56 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:19
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        "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon ilk toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirecek.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon üyelerini 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 11:00’de, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıya davet etti.

        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
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        TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda 47 üyenin ismi belli oldu. DP lideri Uysal da, kararlarını pazartesi açıklayacaklarını kaydetti.

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