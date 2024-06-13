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        Haberler Sağlık Son dakika: Kolestrol ilacının mucidi Endo Akira yaşamını yitirdi | Sağlık Haberleri

        Kolestrol ilacının mucidi Endo Akira yaşamını yitirdi

        Japon biyokimyacı Endo Akira, hayatını kaybetti. Akira kolestrol düşürücü ilaçların mucidi olarak tanınırken, kalp hastalıklarının tedavisinde büyük rol oynamıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 07:49 Güncelleme: 13.06.2024 - 07:49
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        Kolesterol düşürücü statinleri keşfiyle tanınan ve koroner kalp hastalığının tedavisinde aşama kat edilmesini sağlayan Japon biyokimyacı Endo Akira yaşamını yitirdi.

        Devlet televizyonu NHK'nın akademik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Japon biyokimyacı Endo, başkent Tokyo'da yaşadığı bir bakımevinde hayatını kaybetti.

        Ülkenin kuzeydoğusundaki Akita eyaletinde 1933 yılında doğan Endo, Tohoku Üniversitesi Tarım Fakültesinden mezun oldu ve ulusal bir eczacılık firmasında çalıştı.

        1970'lerin başlarında bu firmada çalışırken Endo, arterlerin sertleşmesine yol açabilen kolesterolü hedef alan ilaç geliştirmeye yönelik araştırmalara başladı.

        Endo, 1973'te mavi küf tarafından üretilen ve statin adı verilen bir maddenin kolesterol üretimini engellediğini ve kandaki kolesterol seviyesini büyük ölçüde azalttığını keşfetti.

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        Japon biyokimyacının keşfi sonucu üretilen ilk statin ilacı 1987 yılında ABD'de damar sertliğine karşı piyasaya sürüldü. İlaç iki yıl sonra Japonya'da da satışa sunuldu.

        Söz konusu "statin ilaçları" bir dönem dünyanın en çok satan ilacı olarak nitelendiriliyordu.

        Başarılarından dolayı Endo, 2008'de ABD'de "Laskar Ödülü" ve 2017'de Kanada "Gairdner Uluslararası Ödülü" dahil birçok prestijli ödül kazandı.

        Endo, 2011'de Japonya'da "Kültürel Liyakat Kişisi" olarak onurlandırıldı.

        Bir zamanlar profesör olarak ders verdiği Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi'nde "Seçkin Profesör Emeritus" olarak görev yaptı.

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