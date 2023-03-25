K.Maraş Ekinözü ve Göksun'da peş peşe deprem!

DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD) merkez üssünü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.39´da oldu.

DEPREM KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU

DHA'da yer alan habere göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

2 SAAT SONRA GÖKSUN'DA 4.2'LİK DEPREM

AA'da yer alan habere ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.33'te de, Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,44 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş