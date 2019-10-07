07 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye, Muğla'da yaşayan Ramazan Korkut'u, 6 yaşındaki kızı Gamze'nin evlerinden okul servis aracına ulaşabilmesi için Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla açtığı 4 kilometrelik yol ile tanıdı. Çocuğunun eğitimi için verdiği bu mücadele ile koca yürekli baba olarak herkesin gönlünü fetheden Ramazan Korkut, kızı için ağır bir yükün de altına girdi. Yolun dar bölümlerini kepçeyle genişleten Korkut, 63 saat kepçe, 6 gün de 4 kamyon çalıştırdı. Bu çalışma kendisine 42 bin TL'ye mal oldu. Bu paranın 11 bin 500 lirasını ineklerini satarak ödeyen Korkut, geri kalan 30 bin 500 lirayı ödeyemedi.
Hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medyada da geniş yer bulan Ramazan Korkut'un imdadına Muğla Valiliği yetişti. Babanın bu fedakarlığının duyulması üzerine Muğla Valiliği'nin yanı sıra sanatçı Haluk Levent ve çok sayıda hayırsever harekete geçmişti. Yol için kalan borcu Valilik üstlendi. Valiliğin desteğiyle şimdi sadece kızını okula gönderebilmenin mutluluğunu yaşayan 'koca yürekli baba', yaşananları, hayallerini ve beklentilerini kızı ve eşiyle birlikte Habertürk'e anlattı...
'OKULDAN ÇIKTIĞIM ANDAN BU YANA HAYALİM'
Baba Ramazan Korkut, kızını okula gönderebilmek için açtırdığı yola tanık olan Habertürk ekibine bu yol hikayesini şöyle anlattı: "Kendim okuyamadığım için kızımı okutmaya karar verdim. Belediyemiz bizimle ilgilenmeyince kendi imkanlarımızla yol yaptırmaya karar verdik. Ama başaramadık, 42 bin TL borçlandık. 11 bin 500 lirasını ineklerimin satışından elde ettiğim gelirle ödedim. 30 bin 500 lira borçlandım. Merkezde evimiz olmadığı için mecburen burada oturuyoruz. Yolun yapımının ardından sağ olsun Haluk Levent'in aracılığıyla Valilik devreye gidi. Valilik 30 bin 500 liralık borcu kapattı. Kızım ilerde öğretmen olmak istiyor. Benim tercihim ya öğretmen ya doktor olması. Kendim doktor olmak istoruydum ama maddi imkansızlıktan olamadım. Çocuğum okusun; olmasını isterim. Okuldan çıktığım andan bu yana bu benim hayalim."
Sağ olsun
Anne Şirin Bozkurt ise, "Benim de aynı hayallerim var. Ben de maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadım. Küçükken annem baban ayrılmış benim kızım da benim gibi olmasın. Okuyup güzel yerlere gelsin" diye konuştu.
Bu yıl ilkokula başlayan 6 yaşındaki Gamze Korkut ise, okulu ve arkadaşlarını çok sevdiğini söyledi. Küçük Gamze, "Öğretmen olmak ve çocuklara yeni şeyler öğretmek istiyorum"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!