İHA

Olayda iddiaya göre, Veli Eren adlı şahıs, 34 UL 5947 plakalı aracıyla ışıklarda durdu. Bu esnada kimliği belirlenemeyen bir kişi, Eren’e ateş edip kaçtı.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağ omuz ve bacağından yaralanan Eren ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, olayın olduğu noktayı güvenlik şeridine aldı. Kaza sonrası trafik kontrollü olarak sağlanırken, araçta maddi çaplı hasar meydana geldi. Yaralının durumu ciddiyetini korurken, ekipler olayı gerçekleştirip kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayda neye uğradıklarını şaşırdıklarını ifade eden çevre sakinlerinden Remzi Işık, “İçerde oturuyorduk, bir ses geldi dışarıya çıktığımızda bir şahsın arabanın içinde vurulduğunu gördük. Olayı gerçekleştiren kişi 3, 4 el ateş edip kaçtı.” dedi.