AA

Atambayev, başkent Bişkek'teki Ala-Too meydanında taraftarlarıyla düzenlediği gösteride iki grup arasında taş ve şişelerin havada uçtuğu kavga yaşandı.

AA'nın haberine göre, çevredekiler tarafından çekilen görüntüde miting alanından uzaklaşan ve Atambayev'in bulunduğu ifade edilen araca kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş edildiği görüldü.

Aracın kapısına iki kurşun isabet ettiği, Atambayev'in saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

CAPAROV'UN TARAFTARLARI BAŞBAKANLIK BİNASINI ABLUKADA TUTMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Atambayev'in gösteri düzenlediği Ala-Too meydanı yakınındaki başbakanlık binası önünde "geçici Başbakan" ilan edilen Sadır Caparov'un taraftarlarının gösterisi sürüyor.

Caparov'un başbakanlık makamının onaylanması talebiyle gösteri düzenleyen organizatörler, yarın daha geniş katılımlı miting düzenleyeceklerini bildirdi.

Atambayev'in taraftarları Ala-Too meydanını boşaltılırken, başbakanlık binası önünde Caparov'un az sayıda destekçisi beklemeyi sürdürüyor.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Atambayev ve eski milletvekili Sadır Caparov'u cezaevinden çıkarmıştı.