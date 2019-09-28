CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" teması ile İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Suriye Konferansı'nın açılışında konuştu.

“BÖLGEDE BARIŞ İSTİYORUZ”

“Bizim barışa, dostluğa, birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Yerinden yurdundan edilen milyonlarca insanın acısını gidermeye ihtiyacımız var. Savaşın yıkıcılığına değil barışın sıcaklığına ihtiyaç var” diyen Kılıçdaroğlu, Suriye ile en uzun kara sınırımızın ve ortak tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğunu belirterek “Suriye ile dostluğu ve iyi ilişkileri yeniden kurmak isteyen genel başkan olarak sesleniyorum. Bugün bölgesinde barış isteyen komşu ilişkilerini de bu anlayış üzerine kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün en veciz sözü ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesine sahip çıkmak üzere sesleniyorum” ifadelerini kullandı.

9 MADDEDE ANLATTI

Suriye’de Mart 2011’de başlayan ve dış müdahalelerin de etkisiyle derinleşen iç savaşın küresel ölçekte bir insani felakete döndüğünü belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin de yanlış politikalar yürüttüğünü öne sürdü. “Bu konferans ile Türkiye - Suriye ilişkilerini onarmak için 2011’den bu yana attığımız adımlara bir yenisini ekliyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, Suriye konusundaki çalışmalarını 9 maddede anlattı:

1- Suriye yönetimi ile Eylül 2011’de, Suriye muhalefeti ile ise Aralık 2012’de temas ederek diyalog ortamı kurmaya çalıştık.

2- Nisan 2012’de TBMM’de genel görüşme önerisi vererek bütün siyasi partilerin ortak bir tutum almaları için çaba gösterdik.

3- Nisan 2012’de Arap Baharı konferansı toplayarak bölgemizin barışa, eşitliğe ve özgürlüğe özlemini dile getirdik.

4- Ağustos 2012’de savaşa son vermek için Türkiye öncülüğünde bir uluslararası konferans istedik. İktidar tarafından reddedilen önerimizin benzeri Cenevre süreci olarak işlemektedir.

5- Şubat 2013’te Sosyalist Enternasyonal bünyesinde Suriye çalışma grubu kuruldu.

6- Mart 2013’te dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun’a Suriye konusunda çözüm önerilerimizi içeren bir mektup gönderdik.

7- Haziran 2016’da Suriyeli sığınmacılar sorununa sosyal demokrat perspektifle çözüm öneren kitap, Mart 2019’da aynı konuda 2 rapor yayınladık.

8- Mayıs 2018’de açıkladığımız seçim bildirgemizde Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nın (OBİT) kurulmasını istedik. Başta Ortadoğu olmak üzere tüm ülkelerin siyasi ve diplomatik temsilcileri OBİT’i bölge için en önemli önerilerden biri olduğunu kabul ediyorlar.

9- Eylül 2018’de İdlib için 6 maddelik çağrı ile sorumluları uyardık.

“SURİYE HALKI KARAR VERMELİ”

Bu çabalarının tek amacının akan kanı durdurmak ve bölge halkalarının geleceğe umutla bakmalarını sağlamak olduğunu belirten CHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye’deki savaşın sona ermekte olduğuna ilişkin kanaat her geçen gün güçlenirken, Ankara ve Şam’ın önlerinde yanıt bekleyen sorular bulunduğunu ve barışa doğru atılması gereken adımların olduğunu unutmamalıyız. Suriye'nin farklı dil, din, mezhep ve etnik aidiyetlerinin oluşturduğu çoğulcu ve seküler toplum yapısının korunmasına da özen gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. Biz hep savunageldik, bugün de aynı kararlılıkla savunuyoruz; Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vermesi demokrasinin, egemenliğin ve bağımsızlığın olmazsa olmazıdır.”

CHP'nin eski genel başkanları Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin de konferansa katıldı.

“ŞAM YÖNETİMİ İLE İLİŞKİ”

İdlib’deki gelişmelerin son derece kaygı verici olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “İdlib’de, El Kaide ve türevi örgütlere mensup, on binlerce teröristin Türkiye’ye sızma olasılıkları ülkemizin güven ve istikrarı için ciddi bir tehlikedir. Ülkemizin terörle mücadelesinin elbette ki yanındayız. Ancak, terörle mücadelenin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek ve doğrudan Şam yönetimiyle ilişki kurularak sürdürülmesinin en doğru yol olduğu inancındayız" diye konuştu.

5 MADDELİK ÖNERİ

Kılıçdaroğlu, Suriye sorunuyla ilgili çözüm önerilerini 5 maddede özetledi:

1- Ankara ile Şam arasındaki yolun barışa giden en kestirme yol olduğunu ve Suriye’nin geleceğine ancak Suriye halkının karar verebileceğini hiç unutmamalıyız.

2- ABD ve Rusya’nın çıkarları arasında savrulmamak için, toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlık, egemenlik ve iyi komşuluk ilişkileri ilkelerine dayanan, bütünlüklü ve uyumlu tek bir Suriye politikası izlemeliyiz.

3- Suriye yönetimi başta olmak üzere, uluslararası hukuka ve ilişkilere dayalı, meşruluğu olan bütün aktörlerle, tıpkı burada olduğu gibi konuşarak diplomasiyi etkin kılmalıyız.

4- Bugüne kadar, uluslararası hukuk ve meşruiyete aykırı bütün hamlelerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz.

5- Suriye yeniden güvenli ülke olduktan sonra ülkemizdeki sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerini teşvik etmeli ve bu amaca uygun politikalar geliştirmeliyiz.

Sözlerini, Nazım Hikmet’in “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim...” dizeleriyle noktalarken, “Türkiye ve Suriye halklarının barış içinde, bir orman gibi kardeşçe yaşamaları için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İMAMOĞLU: TEK IŞIK VİCDAN

Konferansta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Nihai hedefimiz, Suriye’nin istikrara kavuşturulması ve mültecilerin kendi vatanlarında topraklarına ve oradaki hayatlarına huzurla dönmelerinin sağlanmasıdır. Bu büyük sorunun çözümünde yolumuzu aydınlatacak tek ışık, vicdanımızdır. Daha net söyleyecek olursak içimizdeki adalet duygusudur, insanlık arzusudur” ifadelerini kullandı.