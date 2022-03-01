Kuşatma altındaki Kiev’de korku dolu bekleyiş

Dünya, Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’da yaşananları merakla ve endişe ile izlerken bölgeden gelen her bir bilgi kritik önem taşıyor… Ciner Medya Grubu’nun deneyimli gazetecileri sahada olanları anbean aktarıyor.

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Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin ile Show Haber Editörü Cem Tekel gün boyu canlı yayına bağlanarak son durumu bildiriyor...

11.00 (Çetiner Çetin): Buradaki savaşın birkaç farklı boyutu var. Birinci boyutu siviller. Romanya ve Polonya üzerinden ülkeyi terk etmeye başlamışlardı. Türkiye de dün 5 bin vatandaşı ülkeden çıkardı. Farklı noktalardaki Türk vatandaşları için de çalışmalar sürüyor. Vatandaşlarımızın kurtarılması konusunda Moskova ile de görüşmeler yapılıp bir zemin hazırlanması için diplomasi trafiği yapılacak. Kiev önemli bir koordinasyon noktası ama buranın psikolojik olarak da önemi büyük. Burası düşerse başkentten sonra farklı noktalar da düşer anlayışı var. Hem Ukraynalıların hem Rusların kökenin Kiev. Her iki toplum için de Kiev'in bir merkez olması farklı bir anlam kazanıyor.

10.00 (Cem Tekel): Herkes görüşmeye kilitlenmişti. Zelenskiy istediklerini alamadıklarını söyleyince endişeler attı, 30 km kadar kuzeyimizde Rus tankları hazır bir şekilde biliyor. Görüşme yapılırken Kiev'in girişine yığınak yapıyormuş Rusya. 'Görüşmelerde sonuç alamazsam' diye düşünmüş olmalı ki yığınağa devam etti. Anlaşma çıkmazsa Rus ordusu harekete geçecek gibi görünüyor. Ruslar bombardımanlarına da devam ediyorlar. Kar da yağdı hayat şartlarını biraz zorlaştırdı. Gıdaya ulaşmakta zorluk çekiliyor. Yakıt sıkıntısı arttı, istasyonlar çalışmadığı için.