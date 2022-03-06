Kiev çevresinde çatışma var mı?

HABERTURK.COM

Son dakika haberine göre Rus birliklerinin yaklaştığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tedirgin bekleyiş sürüyor.

Bölgedeki son durumu aktaran Habertürk Güvenlik ve Dış Politika yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, "Yarın 3.tur görüşmeler olacak ama Ukrayna tarafının 3.tur görüşmelerinden çok büyük bir beklentisi yok. Çünkü Rusya 1.tur görüşmede ortaya koyduğu beklentilerini yenileyecek. Ukrayna'nın da bu konuda geri adım atması beklenen bir durum değil" dedi.

Çetin sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca Kiev şu an 3 tarafından kuşatılmaya başlandı bile. 14 km yakınımızda şu anda çatışmalar şiddetli bir hal almış durumda. Bir yandan sivillerin tahliyesi konusunda Ukrayna hükümeti çalışmalarına devam ederken, bir yandan da bombalamaların şiddeti de artıyor. Öyle ki Kiev'de belli saatlerde siren sesleri duyuluyor. Şu an havan topu sesleri de geliyor. Kiev çevresinde bazı noktalarda dumanların yükseldiği de görülüyor."