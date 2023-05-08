Kemal Derviş yaşamını yitirdi

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2001-2002 yıllarında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüten Kemal Derviş 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Derviş uzun süredir ABD'de parkinson tedavisi görüyordu.

Lisans ve lisans üstü eğitimini London School of Economics'te (LSE) alan Derviş doktorasını ise Princeton Üniversitesi'nde yaptı. 1977 yılında Dünya Bankası'nda göreve başlayan Derviş 1996'da kurumun Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi.

GÜÇLÜ EKONOMİYE GEÇİŞ PROGRAMI

2001 mali krizinin ardından Derviş Ecevit Hükümeti tarafından Türkiye'ye davet edildi. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak IMF ile müzakereleri yönetti. Hazırladığı Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı kapsamında özellikle finans sisteminde önemli reformlara imza attı.

Program kapsamında Türkiye sabit kur rejiminden dalgalı kura geçti.

2002 Ağustos ayında dönemin başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığına düşerek görevinden istifa etti.

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