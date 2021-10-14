'Kazara' dedi, dehşet kamerada ortaya çıktı!

Denizli'de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını yanlışlıkla ezdiğini belirten kadının yalanını güvenlik kamerası ortaya çıkarttı. Birkaç metre sürükledikten sonra dönüş yaparak tekrar üzerinden geçtiği belirlendi.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 4 yıldır birlikte yaşayan Murat Avcı (41), Dilek D. (34), 35 MRT 34 plakalı araçla gece saatlerinde kaldıkları apart dairesine geldi. Daha sonra Dilek D.'nin çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

Avcı'nın aracın altında kaldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro dedektifleri, Dilek D.'nin ifadesinin ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerine inceledi. Alkolün etkisindeki Dilek D'.nin ifadesine göre, çiftin kavga ettiği olay anında Avcı'yı fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kameralarında ise, Dilek D.'nin araca tutunan Avcı'yı birkaç metre sürüklediği ardından dönüş yaparak üzerinden geçtiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Dilek D., gözaltına alındı.

Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin detaylı incelemelerinin ardından Avcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.