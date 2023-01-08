Araçtan çevredekiler tarafından çıkarılan sürücü A.S. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yolun trafiğe kapanması nedeniyle yolda kalan araçlar, trafik ekipleri tarafından TEM Otoyolu'na yönlendirildi. Devrilen kamyon, olay yerine getirilen vinç ile yoldan kaldırıldı. Yolda temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol ulaşıma açılacak. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.