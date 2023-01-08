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Kocaeli'de devrilen TIR nedeniyle D-100'ün İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Kocaeli'de bir TIR'ın devrilmesi sonucu D-100 kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Giriş: 08.01.2023 - 14:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kocaeli'de tır devrildi! D-100'ün İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
DHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde taş yüklü kamyonun virajda devrilmesi sonucu D-100 kara yolu İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, sürücü yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 11.30 sıralarında, D-100 yolu Körfez ilçesi geçişi Hereke Viyadüğü mevkinde meydana geldi.

İstanbul yönüne giden A.S. idaresindeki taş yüklü kamyon, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.

Araçtan çevredekiler tarafından çıkarılan sürücü A.S. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yolun trafiğe kapanması nedeniyle yolda kalan araçlar, trafik ekipleri tarafından TEM Otoyolu'na yönlendirildi. Devrilen kamyon, olay yerine getirilen vinç ile yoldan kaldırıldı. Yolda temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol ulaşıma açılacak. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraflar: AA

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