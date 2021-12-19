Kayıp genç kadından acı haber!

İHA

Yenişehir ilçesinde öğle saatlerinde vatandaşlar, trafo direğinin dibinde hareketsiz halde bir kadın buldu.

İHA'nın haberine göre, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu cansız bedenin 7 gündür kayıp olan iki çocuk annesi Şerifa Çelik’e (23) ait olduğu tespit edildi. Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şerifa Çelik’in eşi Mehmet Çelik, 12 Aralık tarihinde 3 aylık ve 4 yaşındaki çocuklarını bırakıp evden ayrılan eşi için polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.