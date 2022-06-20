Kayınbiraderi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Kentte, 4 gün önce çıkan kavgada N.D. tarafından silahla yaralanan yengesi N.D, tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA'da yer alan habere göre 16 Haziran'da yaşanan olayda, aralarında çıkan tartışma sırasında N.D, yengesi N.D'yi silahla yaralamış ve silahının kabzasıyla kafasına vurmuştu.

Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D. de amcası N.D'yi bıçakla yaralamıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D. hakimlikçe tutuklanmış, yeğeni adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

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