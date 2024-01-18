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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!

        Konya'da 7 kişinin öldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin 9 sanık hakkında hapis cezası istemi

        Konya'da aynı aileden 7 kişinin vahşice öldürüldüğü katliamda sıcak bir gelişme yaşandı. Olaydan daha önce yaşanan kavgayla ilgili kararın bozulması üzerine yeniden yargılanan 9 sanık hakkında 1 yıl 6 aydan toplamda 32 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 17:27 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:29
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        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
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        Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi taraflar arasında yaşanan kavgaya ilişkin mahkeme kararının bozulması üzerine yeniden yargılanan 9 sanık hakkında 1 yıl 6 aydan toplamda 32 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

        AA'da yer alan habere göre Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları ve Dedeoğulları ailesinin yakınları katıldı.

        Müşteki avukatları, sanıklar hakkında tutukluluk kararı verilmesi, olay yerinde yeniden keşif yapılması talebinde bulundu.

        7 kişiyi öldüren Mehmet Altun
        7 kişiyi öldüren Mehmet Altun

        DURUŞMA ERTELENDİ

        İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanık Ali Çalık'ın Serap Dedeoğulları'na yönelik "nitelikli yaralama" suçundan 6 yıl 3 aya kadar, Metin Dedeoğulları'na yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar, "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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        Ali Keleş'in (Veli oğlu) Metin Dedeoğulları'na yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıla kadar, "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıla kadar, Ali Keleş'in (Lütfi oğlu) Metin Dedeoğulları'na yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar, "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Sanık İbrahim Keleş ve Ramazan Çalık'ın, Serap Dedeoğulları'na yönelik "nitelikli yaralama" suçundan 6 yıl 3 aya kadar, "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar, "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Lütfi Keleş'in Serap ve Yaşar Dedeoğulları'na yönelik "nitelikli yaralama" suçundan iki kez 6 yıl 3 aya kadar, "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar, "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıla kadar, Veli Keleş ve Yahya Çalık'ın Serap Dedeoğulları'na yönelik "nitelikli yaralama" suçundan 6 yıl 3 aya kadar, Metin Dedeoğulları'na yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıla kadar, "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıla kadar, sanık Ayşe Keleş'in ise "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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        Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrollerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        NE OLMUŞTU?

        Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yaklaşık 2,5 ay önce Dedeoğulları ve Keleş ailesi arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralanmış, olaya ilişkin 9 kişi hakkında çeşitli suçlamalarla dava açılmıştı.

        Sanıklara 2 yıl 9 ay ile 6 yıl 4 ay arasında çeşitli hapis cezaları verilen davada, mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vermişti.

        Müşteki avukatları karara itirazda bulunmuş, dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesince incelenerek, verilen karar bozulmuştu.

        Fotoğraflar: DHA

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