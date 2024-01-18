Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi taraflar arasında yaşanan kavgaya ilişkin mahkeme kararının bozulması üzerine yeniden yargılanan 9 sanık hakkında 1 yıl 6 aydan toplamda 32 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

AA'da yer alan habere göre Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları ve Dedeoğulları ailesinin yakınları katıldı.

Müşteki avukatları, sanıklar hakkında tutukluluk kararı verilmesi, olay yerinde yeniden keşif yapılması talebinde bulundu.

7 kişiyi öldüren Mehmet Altun

DURUŞMA ERTELENDİ

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanık Ali Çalık'ın Serap Dedeoğulları'na yönelik "nitelikli yaralama" suçundan 6 yıl 3 aya kadar, Metin Dedeoğulları'na yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar, "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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Ali Keleş'in (Veli oğlu) Metin Dedeoğulları'na yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıla kadar, "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıla kadar, Ali Keleş'in (Lütfi oğlu) Metin Dedeoğulları'na yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar, "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık İbrahim Keleş ve Ramazan Çalık'ın, Serap Dedeoğulları'na yönelik "nitelikli yaralama" suçundan 6 yıl 3 aya kadar, "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar, "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.