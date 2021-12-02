Katil yeğenler kamerada!

İstanbul Avcılar'da 11 Ekim’de işlenen çifte cinayetle ilgili görüntüler ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası 50 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

ESRA YILDIZ VE NURİ YILDIZ’IN SON GÖRÜNTÜLERİ

Yapılan çalışmalarda Esra Yıldız ve Nuri Yıldız’ın Beyoğlu’ndaki otellerinden çıkış görüntüleri elde edildi. Esra Yıldız, 10 Ekim akşamı saat 21.21’de, Nuri Yıldız ise saat 21.53’te çıkarken görülüyor. Bu görüntüler çiftin öldürülmeden önceki son görüntüleri.

MASKELİ VE ELDİVENLİ ZANLILAR

Esra Yıldız’ın öldürüldüğü apartmanın güvenlik kamerasından ise katil zanlılarının görüntüsü tespit edildi. İncelenen görüntülerde iki zanlının, maskeli ve eldivenli olduğu dikkat çekiyor. Görüntülere göre şüpheliler 10 dakika içinde cinayeti işleyip apartmandan ayrılıyor. Polis, görüntülerdeki bu iki kişinin, Nuri Yıldız’ın yeğenleri Ferhat Y. ile Mühyettin Y. olduğunu belirledi.

BULUŞMA YERİ

Polis, şüphelilerle Nuri Yıldız’ın buluşma noktasını da tespit etti. Nuri Yıldız, önce Bahçelievler’de yol kenarına gelerek şüphelileri bekliyor. Görüntülerde dörtlüleri yakarak bekleyen Nuri Yıldız’ın aracı bir süre sonra hareket ederek bulunduğu yerden ayrılıyor.

Polisin yaptığı çalışmaya göre önce Bahçelievler sapağına gelen Nuri Yıldız, şüpheliler tarafından daha ileri bir noktaya çağrıldı. Yıldız da bunun üzerine çağrılan yere gitmek için hareket etti.

ÖNCE CESEDİ SONRA SİLAHI ATTILAR

İddialara göre amcalarını buluştukları noktada araçta öldüren zanlılar, cesedi Beylikdüzü’nde ıssız bir yere attı. Ardından silahı da 200 metre uzaklıkta sokağa attılar. Şüphelilerin silahı attıkları o an da bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ALEYNA YÜRÜYOR

Soruşturma dosyasına giren görüntülerden biri de tutuklanan şüpheli Aleyna Y.'ye ait. Aleyna Y., görüntülerde iki ağabeyini bıraktıktan sonra eve dönerken görülüyor.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Elde edilen tüm bu görüntüler soruşturma dosyasına girdi. Yapılan çalışmalara göre, çifte cinayeti Ferhat Y. ile kardeşi Mühyettin Y. işlemişti. Suçlamaları kabul etmeyen iki kardeş, elde edilen delillere göre, önce buluştukları amcaları Nuri Yıldız’ı öldürdü.

Nuri Yıldız’ın cesedini Beylikdüzü’ne attıktan sonra Avcılar’a gitti. Burada Nuri Yıldız’ın cep telefonundan aradıkları Esra Yıldız’a kapıyı açtırdılar.



Esra Yıldız’ı öldüren zanlılar, Nuri Yıldız’ın aracını Esenyurt’a götürüp ateşe verdiler. Çifte cinayetle ilgili gözaltına alınan zanlılar Ferhat Y., Mühyettin Y. ve Aleyna Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.