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'Katil' bir ile daha sıçradı! Rüzgarla yayılma alanı 100 km'ye çıktı

Kestane ağaçlarının kurumasına yol açan ve halk arasında 'katil arı' olarak bilinen 'gal arısı', Düzce, Bartın ve Kastamonu'nun ardından Sinop'ta da ortaya çıktı. Daha önce Türkeli'de görülen katil arı, Ayancık ilçesini de tehdit etmeye başladı. Köylüler, rüzgarla birlikte yayılma alanı 100 kilometreye çıkan 'katil gal arısı' için yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi

12.10.2021 - 08:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 'Katil' bir ile daha sıçradı - Haberler
'Katil' bir ile daha sıçradı!
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İHA

Anavatanı Çin olan zararlı gal arısı Türkiye'de ilk olarak Nisan 2014'te Marmara Bölgesi'nde (Yalova) tespit edildi. Karantina tedbirlerine rağmen 2018 yılında bu bölgeden Aydın ve İzmir'e, üzerinde kestane gal arısı galleri bulunan kestane fidan satışı ile bulaştı. Daha sonra Düzce, Bartın ve Kastamonu illerinde görülen ve son olarak Sinop'ta bu yıl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol ve denetim ekiplerince tespiti yapıldı.

TÜRKELİ'DEN SONRA AYANCIK

Yaz aylarında çıkan ve birkaç gün içinde yumurta bıraktığı bilinen gal arısı, kestane sezonunda köylülere korku saldı. Sezonun gelmesiyle kestane toplayan vatandaşlar ve kestane balı üreticileri endişeye kapıldı. Kestane ağaçlarını kurutan tehdit büyümeden önlem alınması istendi. Sinop'un Türkeli ilçesinde haziran ayında görülen gal arısı, Ayancık ilçesi köylerinde de kestaneleri etkisi altına aldı.

RÜZGARLA YAYILMA ALANI 100 KM'YE ÇIKTI

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili haziran ayında yapılan açıklamada, zararlının, yapılan incelemeler neticesinde dışarıdan herhangi bir fidan girişi olmadığı için Sinop'a aktif uçuş ile bulaştığını düşünüldüğü belirtilmiş, zararlının yılda 25 kilometre aktif uçuş ile yayıldığının bilindiği ve rüzgar etmeni ile bu yayılmanın 100 kilometreye kadar çıktığının tahmin edildiği bilgisi verilmişti.

Mücadeleye ilişkin torymus sinensis arısının kullanılacağı da belirtilen açıklamada şu ayrıntılara yer verildi: "2020 yılı üretim rakamlarına göre 4 bin tona yakın kestane üretimiyle ülkemizde 4. sırada yer alan ilimizde kestane gal arısının il müdürlüğümüz teknik ekiplerince tespiti yapıldıktan sonra Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğümüz konu hakkında bilgilendirilmiştir.

EYLÜL-EKİM AYLARI GİBİ DOĞAYA SALINACAK

Orman Bölge Müdürlüğümüz, bölgede yaptığı inceleme neticesinde yoğun miktarda görülen kestane gal arısı popülasyonuna karşı en etkili mücadele yöntemi olan ve torymus sinensis olarak adlandırılan parazitoit arının kullanıldığı biyolojik mücadele için çalışmalara başlamıştır. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, kestane gal arısının larvalarını yiyerek beslenen ve bu sebeple biyolojik mücadelede kullanılan parazitoitin üretimi için çalışmalara başlamış olup kısa süre içerisinde eylül-ekim ayları gibi doğaya salınarak kestane gal arısı populasyonu baskı altına alınmaya çalışılacaktı."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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