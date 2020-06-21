Son dakika haberine göre; Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre Kars'ın Kağızman ilçesi Altıngedik mevkisinde yerin 5 kilometre altında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde mal ya da can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 21 HAZİRAN 2020
2020.06.21 22:17:57 40.0325 43.0265 6.5 -.- 3.9 4.1 EVYAPAN-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2020.06.21 21:55:18 40.0367 43.0267 5.0 -.- 3.1 3.2 EVYAPAN-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2020.06.21 21:48:54 37.0493 28.7675 12.5 -.- 1.8 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2020.06.21 21:28:23 40.0507 42.9700 5.0 -.- 2.6 -.- ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2020.06.21 21:14:45 36.8622 27.3192 27.0 -.- 1.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.21 21:07:50 38.6902 42.6225 6.3 -.- 2.2 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS) İlksel
2020.06.21 20:59:10 38.9965 27.9723 20.1 -.- 1.7 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.06.21 20:55:59 38.2922 38.7408 12.7 -.- 2.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.06.21 20:07:02 39.1003 27.8277 5.6 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.06.21 19:29:48 40.0332 43.0463 20.8 -.- 2.0 -.- EVYAPAN-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2020.06.21 19:25:31 40.0023 43.1068 8.0 -.- 2.0 -.- DUMANLI-(AGRI) İlksel
2020.06.21 19:24:30 36.3825 27.4033 7.4 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.06.21 19:14:25 40.0293 43.0402 5.0 -.- 3.4 3.4 EVYAPAN-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2020.06.21 18:54:55 40.0372 43.0373 4.9 -.- 2.9 -.- EVYAPAN-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2020.06.21 18:50:40 39.3455 40.7127 5.0 -.- 2.2 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2020.06.21 18:11:53 38.4255 27.6912 6.8 -.- 2.9 -.- ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2020.06.21 18:11:15 40.0520 43.0202 5.0 -.- 3.1 3.3 ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) İlksel
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