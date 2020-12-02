AA

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezine gelen yabancı uyruklu A.Q'ya güvenlik görevlileri HES kodu sordu. AA'nın haberine göre, A.Q'nun karantinada olması gerektiğinin tespit edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri istendi.

YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Polis ekiplerince para cezası da kesilen A.Q, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

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