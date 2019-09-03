03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de getirilen 'İmar Barışı' uygulaması, Doğu Karadeniz'de yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapı sahiplerini harekete geçirdi. Ayder Yaylası ve Uzungöl Turizm Merkezi başta olmak üzere kaçak yapı sahipleri, 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapıları için İmar Barışı başvurusunda bulundu.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile e-devlet üzerinden başvuru yapan yaylacılar, Yapı Kayıt Belgelerini aldı.
İmar Barışı ile Doğu Karadeniz'de kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı kişiler de, yaylalarda betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başlayınca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Özel İdare, Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Müdürlüğü ve belediye ekipleri kaçak inşaatlarla ile ilgili tutanaklar tutarak yasal işlem yaptı.
KAÇAK BETON YAPILAR YIKILDI
Doğu Karadeniz'de neredeyse tüm yaylalarda inşaat sesleri arasında yükselen kaçak yapılar için harekete geçildi. 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017’den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen kişilerin inşa ettiği kaçak yapılar için yıkım kararı alındı.
Yıkımların sürdüğü Doğu Karadeniz’de, bir yandan da yeni kaçak inşaatlar yükseldi. Yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlara yapılanların ardından dere yataklarına da inşaatlar yapıldı.
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