Sadece Rize'de 120 civarında yaylamız var. Çok geniş bir alan. Vadiler, dereler ve diğer alanları düşünün ve her tarafımız yol. Gidiyor gece oraya onu koyuyor ama mutlaka anında tutanak tutuluyor. En fazla 4 aylık bir süreç sonrasında onların hepsi yıkılacak. Daha önceden kaçak yapı olarak tespitleri yapılanlar için süreç devam ediyor. Onlarla ilgili de gerekli hukuki zemini ayarladıktan sonra yani kaçak ve ruhsatsız yapılarla mücadelemiz devam edecek.