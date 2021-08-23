Karadeniz'de tomruk avı! Balıkçılar tedirgin

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla dün başlatılan çalışmalar kapsamında denizden ilk gün 3 bin civarında tomruk toplandı.

Bakanlık tarafından, tomrukların denizlerde seyir emniyetini olumsuz etkilemesi nedeniyle Türk radyo ve NAVTEX yayınlarıyla gemilere uyarılar yapıldı.

Acil ihtiyaç duyulan ulaşım akslarındaki sıkıntılar giderilirken, denizlerin tomruklardan tamamen arındırılmasıyla afet öncesi hareketliliğin büyük ölçüde sağlanması bekleniyor.

DENİZ YÜZEYİ ÖZEL BİR DONANIMLA TEMİZLENİYOR

Deniz yüzeyindeki tomrukların toplanması işlemi, dünyada ilk defa kullanılan bir sistemle gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda toplama işleminde özel bir firma tarafından İstanbul'da imal edilen, çelik tellerden oluşan, 120 metre boyunda ve 3,5 metre derinliğinde, 40 santimetre göz açıklığı bulunan, klemens kilitle örülen, batmaması için yüzeyinde mantar ve polietilen kafes borusu bulunan bir donanım kullanılıyor.

Söz konusu donanımın deniz yüzeyini taraması için 4 römorkör tahsis edildi. Toplanan tomruk ve ağaç malzemeleri Orman Bölge İşletmesine ait toplama noktalarına getirilerek karaya çıkarılıyor. Toplama işlemini gerçekleştiren sistemin, ihtiyaç duyulması halinde daha fazla kullanılması için üretimine devam ediliyor.

BALIKÇILAR TEDİRGİN

Sinop, Kastamonu ve Bartın'da etkili olan selle birlikte sürüklenen tomruk ve moloz parçaları Karadeniz'in yüzeyini kapladı. 1 Eylül'de "Vira Bismillah" demeye hazırlanan balıkçılar, deniz yüzeyini kaplayan odun parçalarının ağlarını yırtabileceğinden endişe edip, yeni av sezonunda denize açılmama durumlarının olabileceğini belirtti.

Sinop, Kastamonu ve Bartın'da, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde 82 kişi yaşamını yitirdi. Selde Karadeniz'e sürüklenen tomruk, kütük ve çamur, denizin de rengini değiştirdi. Karadeniz kıyısında biriken tomruk ve moloz parçaları, balıkçıları da tedirgin etmeye başladı.

Sinop'ta, 1 Eylül'de "Vira Bismillah" demeye hazırlanan balıkçılar, selle birlikte gelen ve deniz yüzeyini kaplayan parçalardan dolayı ağlarının yırtılabileceğini, bu nedenle denize açılmama durumlarının olabileceğini söyledi.

"BU SENE BURADA İŞİMİZ ZOR"

Ayancık Limanı'nda uzun süredir balıkçılıkla uğraşan Kenan Esin, "Balık sezonumuz 1 Eylül'de başlıyor, ancak çapara balıkçılık 15 Ağustos'ta başladı. Denizde gördük ki her yer tomruk, odun, ağaç dolu. Yani kayığı, ağı delmemek mümkün değil. Bu sene buradaki balıkçıların işi zor. Zaten odunların kayın olan kısımları suyu yiyince dibe batacak. O daha da tehlikeli bizim için. Şu anda buralarda balığı görsen bile ağ atamazsın. Tabi büyük gemiler var, onlar Zonguldak tarafına gider, Trabzon tarafına gider, ama bu mevkide balıkçılık şu an için zor görünüyor" dedi.

"KÜTÜK PARÇALARI AĞIMIZI PARÇALAR"

Aynı bölgede balıkçılık yapan Macit Sönmez ise sezon öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Selin etkilerini kıyı balıkçıları olarak tabi ki hissedeceğiz. Mesela ağımızı denize attığımızda selle gelen kütük parçaları ağımızı parçalayacak. Bu pislikten dolayı balık buraya uğrar mı uğramaz mı bilemiyorum ama selin mağduriyetini bu şekilde yaşayacağız gibi görünüyor. Bu da bizi düşündürüyor. Bunun yanı sıra sel bize şunu da gösterdi, Sinop-Ayancık Yolu, çökme nedeniyle tek şeride indi. Eğer orası da olmasaydı, her türlü yardım buradan denizden iletilebilirdi. Fakat buranın küçük olduğunu, genişletilmesi gerektiğini hep söylüyoruz. Bu afet bize limanın sadece balıkçıya değil tüm ilçeye lazım olduğunu gösterdi" diye konuştu.