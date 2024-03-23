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        Haberler Sağlık Son dakika: Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden HIV açıklaması

        Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden HIV açıklaması

        Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, Karabük Üniversitesi'ndeki Türk ve Afrikalı öğrencilerin cinsel birliktelik yaşamaları sebebiyle HIV ve HPV pozitif vakalarında artış ve hastanelerde yoğunluk olduğu iddialarını yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 12:57 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:57
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        Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden HIV açıklaması
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        Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Karabük Üniversitesinden öğrencilerin HPV (+) ve HIV (+) belirtileriyle hastanelere başvurduğu şeklinde sosyal mecralarda yayılan iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtildi.

        Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te de sağlık tesislerinde halk sağlığını ilgilendiren bütün hastalıkların yakından takip edildiği ve düzenli kayıt tutulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlimizde HIV (+) ve HPV (+) vakalarında herhangi anlamlı bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca sağlık tesislerimize son günlerde konu ile ilgili bir başvuru olmamıştır. Sağlık çalışanlarımızı zan altında bırakan iddiaların aksine sağlık sistemimiz kayıtsız giriş yapılarak işlem yapılmasına izin vermemektedir."

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