O kentin sokaklarında kayak keyfi yaptı!
Erzurum'da, etkili olan kuvvetli yağış, bazı vatandaşlar için eğlence kaynağına dönüştü. Bir vatandaşın kayakla kent merkezinde tur atması sosyal medyada büyük ilgi topladı. O anlar kameraya da yansıdı
Giriş: 20.02.2025 - 13:51 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:51
Erzurum'da gece artarak devam eden kar yağışı kent merkezini beyaz örtü gibi kapatırken, bir vatandaş kayaklarını ayağına takarak kent merkezinde kayak yaptı.
SOKAKLARDA KAYAK YAPTI
İHA'daki habere göre Yakutiye İlçesi’nde Cumhuriyet Caddesi’ne inen bir sokakta kayan vatandaşı arkadaşları cep telefonlarıyla kaydetti.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntü kışı ve karı ile meşhur olan Erzurum’da oldukça ilgi gördü.
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