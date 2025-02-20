SON DAKİKA KAR HABERLERİ: O kentin sokaklarında kayak keyfi yaptı | Son dakika haberleri

SON DAKİKA KAR HABERLERİ: O kentin sokaklarında kayak keyfi yaptı | Son dakika haberleri

Erzurum'da gece artarak devam eden kar yağışı kent merkezini beyaz örtü gibi kapatırken, bir vatandaş kayaklarını ayağına takarak kent merkezinde kayak yaptı.

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SOKAKLARDA KAYAK YAPTI İHA'daki habere göre Yakutiye İlçesi’nde Cumhuriyet Caddesi’ne inen bir sokakta kayan vatandaşı arkadaşları cep telefonlarıyla kaydetti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI Sosyal medyada paylaşılan görüntü kışı ve karı ile meşhur olan Erzurum’da oldukça ilgi gördü.