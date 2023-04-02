Kaptanı rehin alıp yolcu otobüsünü kaçırdı!

DHA

Zonguldak - Hopa seferi yapan yolcu otobüsü, Samsun´dan geçtiği sırada içindeki yolculardan elinde bıçak bulunan F.K. (35) şoförü rehin aldı. Otobüsü kaçıran şüpheli, yolcuların ihbarı üzerine jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilerek yakalandı. DHA'nın haberine göre Samsun´un Çarşamba ilçesine bağlı Dikbıyık mevki üzerinde seyir halinde olan yolcu otobüsü, F.K. isimli yolcu tarafından bıçak zoruyla kaçırıldı.

Şoförü rehin alan F.K., korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yolcuların ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Otobüs şoförüyle irtibata geçen jandarma ekipleri, Samsun-Ordu kara yolu üzerinde durdurmasını söyledi. Ancak şoför otobüsün durdurulmaması yönünde tehdit edildiğini ifade etti. Bu sırada, jandarmanın beklediği bölgeden geçen otobüsün ilerlemeye devam etmesi üzerine ekipler, şoförle telefonda konuşarak yolcu indirme bahanesiyle durmasını söyledi.

POLİS OTOBÜSÜ DURDURDU Bir işletme önünde duran ve o sırada jandarma ekiplerinin geldiğini gören F.K., otobüs şoförüne saldırarak, ekiplere uzaklaşmamaları halinde zarar vereceğini belirtti. Jandarma ekipleri, F.K.´yı sakinleştirmeye çalıştığı sırada diğer yolcular otobüsten tahliye edildi. Bıçaklı şüphelinin tehditlerinin devam etmesi üzerine kaptan otobüsü Çarşamba ilçesi istikametine sürmeye devam etti. Bu sırada polis ekipleri otobüsü durdurdu. F.K., arka kapıda polisle konuştuğu sırada ön kapıdan gizlice giren jandarma ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirerek elindeki bıçağı aldı.

ŞOFÖR VE MUAVİN YARALANDI Gözaltına alınan şüpheli jandarma tarafından Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne teslim edildi. Olayda, şoför ve muavin hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.