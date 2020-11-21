Kapkaççıyı mahalleli yakaladı!

İstanbul Şişli'de, geçtiğimiz pazar günü saat 21.30 sıralarında Kurtuluş semtinde bir kapkaç olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde yürüyen genç bir kız kapkaça uğradı. Kızın cep telefonunu çalan şahıs koşarak kaçmaya başladı. Genç kızın çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar ve motosikletli kuryeler, kapkaççının peşine düştü.
SOKAK SOKAK KOVALAYIP YAKALADILAR
İHA'da yer alan habere göre hızlı bir şekilde koşarak izini kaybettirmeye çalışan zanlıyı, girdiği her sokakta çok sayıda vatandaş yakalamak için kovalamaya katıldı. Sokak sokak kovalanan kapkaççı, dakikalar sonra motosikletli kuryeler tarafından sıkıştırılarak yakalandı. Şüpheliyi kovalayan kuryelerden biri ise kapkaççıyı yakalayan ilk kuryenin motosikletine çarparak yere savruldu.
ÖNCE KURYELER SONRA MAHALLELİ DÖVDÜ
Çaldığı cep telefonu geri alınan kapkaççıya önce kuryeler ardından da mahalleli tarafından tekme ve yumruklarla meydan dayağı atıldı. Cep telefonu ise genç kıza geri verildi. Nefes kesen kovalamaca ve şüphelinin yakalanarak darp edildiği o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI
Görüntülerde, genç kızın telefonunu kapkaç yapan şahıs kaçmaya başlıyor. Başka bir sokağa giren şahıs hızlı bir şekilde kaçarken, motosikletli kuryeler ve vatandaşlar kovalamaya başlıyor. Dakikalarca kovalanan şahıs bir başka sokakta kurye tarafından sıkıştırılıyor. Arkadan gelen diğer bir kurye ise önündeki kuryeye çarparak yere düşüyor. Kuryeler sıkıştırdıkları kapkaççıyı yumruk ve tekmelerle darp ediyor. Vatandaşlar da darp edilen şahsı kuryelerin elinden alarak linç edilmekten kurtarıyor.
KAPKAÇÇI POLİSE TESLİM EDİLDİ
Öte yandan, darp edilmesi sonucu ağzı ve yüzü kan içerisinde kalan zanlı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şahsı gözaltına alan polis ekipleri, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.
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