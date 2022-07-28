Kapıkule'yi kilitlediler! Edirne'ye Bulgar akını!

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişlerine imkan sağlandı.

İHA'da yer alan habere göre kararının yayımlanmasının ardından, Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye gelerek alışveriş yaptı.

Giyecekten yiyeceğe, mobilyadan kozmetiğe ihtiyaçlarının tamamını Edirne esnafından karşılayan Bulgaristan vatandaşları, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

Bavullarını ve bagajlarını doldurduktan sonra dönüş yoluna geçen Bulgaristan vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı’nda araç kuyruğu oluşturdu.

Peronlarda işlemleri tamamlanan Bulgaristan vatandaşları, ülkelerinin yolunu tuttu.

Giyecek, yiyecek ve inşaat malzemelerini Edirne’den aldıklarını söyleyen Bulgaristan vatandaşları, araçlarını tamamen doldurup Bulgaristan’a döndüğünü belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılının ilk beş ayında Bulgaristan’dan Türkiye’ye 950 binden fazla Bulgaristan vatandaşı giriş yaptı.