18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir süredir çevreyi saran ve vatandaşların tepkisine neden olan kokunun bir firma tarafından kanalizasyona atılan kimyasal atık olduğu tespit edildi. Zabıta ekiplerinin suçüstü yakaladığı vidanjörlerin bağlı olduğu firmaya 1 milyon 860 bin TL ceza kesildi.
DHA'nın haberine göre, Dilovası Diliskelesi Mahallesi'nde bir süredir çevreye yayılan koku rahatsızlık yaratırken, vatandaşlar tepki gösterdi. Bunun üzerine Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kokuyu tespit edebilmek için çalışma başlattı. Ekipler 'ağır koku' için ilçede 24 saat nöbet tuttu. Gece rögarlardan kanalizasyon sistemine kimyasal atıkları boşaltan vidanjörler tespit edildi.
ŞİRKETİN ENERJİ HATLARI DA KESİLDİ
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kimyasal maddelerden numuneler aldı. İlgili şirkete, lisansız araçlarla kimyasal taşınması nedeniyle 900 bin TL, insan sağlığını tehlikeye atan kimyasalları izinsiz ve kaçak döküm nedeniyle 900 bin TL, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi iç tüzüğüne aykırı hareketten dolayı 60 bin TL ceza olmak üzere toplam 1 milyon 860 bin TL ceza kesildi. Ayrıca, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi iç tüzüğüne uymadığından dolayı şirketin faaliyet gösterdiği alanın enerji hatları kesildi.
SANAYİ YÖNETİMİNDEN SUÇ DUYURUSU
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kokunun tespiti için yapılan çalışmanın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte yürütüldüğünü belirterek, "Zabıtalarımızla nöbet tutarak 24 saatlik denetimlerle söz konusu kimyasalları taşıyan vidanjörler yakalandı. İlk belirlemelere göre yakalanan vidanjörlerin içerisindeki kimyasal maddeler ile rögarlar içerisine bırakılan kimyasalların aynı olduğu tespit edildi. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü alınan numuneleri incelemek üzere TÜBİTAK yetkililerine teslim etti. Kurumlarımız ile birlikte Dilovası Organize Sanayi Bölgesi yönetimi de kokunun müsebbibi firmanın cezalandırılması için de suç duyurusunda bulunmuştur" dedi.
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