İHA

Balıkesir'de edinilen bilgiye göre, Çamdibi Mahallesi Entur kavşağı civarında metruk bir binanın yakınında, açık kasa kamyonetin altında boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış bir kişinin yattığı bilgisi üzerine çok sayıda jandarma ekibi bölgeye sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre yapılan ilk incelemede boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış olarak bulunan cansız bedenin Çamdibi Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Duman'a (55) ait olduğu belirlendi. Olay yeri incelemesinden sonra Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Duman’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Katil zanlısının belirlenmesi için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cinayet zanlısı olarak Afgan uyruklu bir kişinin arandığı ileri sürüldü.