DHA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, dün öğleden sonra Çatalçam Mahallesi'nde yürekleri kavuran bir olay meydana geldi. Yasin Güzelel (34),bahçe sularken oğlu Abdulkadir'in (5) kaybolduğunu fark etti. Yakınlarıyla birlikte çevrede arama yapan Güzelel, oğlunun gölette düşüp boğulduğunu sanarak suya girdi. Bir süre sonra Yasin Güzelel gözden kaybolunca yakınları durumu kurtarma ekiplerine bildirdi.

KÜÇÜK ÇOCUK ARABANIN İÇİNDEN ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre gelen sualtı polisi, gölette Güzelel'i ve oğlunu bulmak için çalışma başlattı. Ekipler kısa sürede Yasin Güzelel'in cansız bedenine ulaşırken, oğlu Abdulkadir Güzelel'in de park halindeki otomobilin içinde olduğu ortaya çıktı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Abdulkadir'in otomobile oyun oynamak için girdiği öğrenildi. Güzelel'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç adamın yakınları gözyaşlarına boğuldu.