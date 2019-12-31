Neşet Dişkaya ndiskaya@cyh.com.tr

İzmir'de, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53),önceki akşam saat 21.30 sıralarında İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla vuruldu.

Hastaneye kaldırılan Park hayatını kaybetti. Bu olaydan yaklaşık 20 dakika sonra ise Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine yaklaşık 600 metre mesafedeki ikametgahında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

PARA İSTEYİP KATLETMİŞTİ

Yapılan araştırmalar sonrasında katil zanlısının para istediği Park'ı öldürdükten sonra, sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i de silahla tehdit ederek para istediği, evine kadar götürdüğü, eşi Hatice Gülcemal'i silahla öldürdüğü belirlendi. Zanlının Hatice Gülcemal'i öldürdükten sonra eşi Harun Gülcemal'i silah tehdidiyle bir bankanın ATM'sine götürdüğü ve kartından 1500 lira çektiği, parayı aldıktan sonra ise Harun Gülcemal'ı serbest bıraktığı belirlendi.

TAKSİCİLERLE GÖRÜŞÜLDÜ

Olaydan sonra alarma geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri katil zanlısının olay yerinden taksi ile uzaklaşmış olabileceğini belirledi. Bunun üzerine ilçedeki taksicilerle görüşen ekipler, zanlının bindiği taksiyi ve gittiği oteli tespit etti. Adım adım yapılan çalışmalar sonra tespit edilen otele yapılan baskında Enver Yıldız kaçarken bir polis memurunu ağır yaraladı.

25 ARALIK'TA İZMİR'E GELMİŞ

Otel kayıtlarının incelenmesinden sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalardan sonra 2 kişiyi öldüren katil zanlısının 30 yaşındaki Enver Yıldız olduğu belirlendi. Katil zanlısı Yıldız'ın, otele, silah zoru ile ATM'ye götürdüğü Genel Cerrahi Uzmanı Harun Gülcemal'in hesabından çektiği 1500 lira ile kadınlarla cinsel ilişkiye girmek için geldiği belirlendi.

İKİ KİŞİLİK OTEL ODASI İSTEDİ

Hatta Yıldız’ın geldiği otelde görevliye iki kişilik oda istediğini söylediği öğrenildi. Yıldız'ın İzmir'e 25 Aralık günü geldiği ve iki arkadaşının evinde kaldığı tespit edildi. Bunun üzerine tespit edilen adrese düzenlenen operasyon ile zanlının yakalandığı öğrenildi.

12 YILDA 17 SUÇ KAYDI

İzmir polisini alarma geçiren ve 15 saatte yakalanan katil zanlısı Enver Yıldız'ın 12 yılda toplam 17 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. İşte ilki 2007 yılında işlendiği belirlenen katil zanlısının akıllara durgunluk veren 17 suç kaydı:

2007: Yağma

2008: Evden hırsızlık

2016: Kasten yaralama

2016: Mala zarar verme

2016: Taksirle yaralama, mala zarar verme

2016: Kasten yaralama

2016: işyerinde hırsızlık

2016: Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

2017: Kasten yaralama

2017: Kasten yaralama

2017: Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

2017: Taksirle yaralama

2018: Görevi yaptırmamak için direnme

2018: Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

2018: Suç uydurma

2019: Tehdit hakaret

2019: İçinde bulunduğu araçta ruhsatsız silah ve bıçak bulundurma