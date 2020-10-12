İHA

İstanbul Maltepe'de, edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz cuma günü, Cevizli Mahallesi Adnan Bey Sokak'ta insanın kanını donduran bir olay yaşandı.

KATİL MOTOSİKLETLE KAÇTI

Kuryelik yaptığı öğrenilen Sercan M. motosikletiyle geldiği sokakta aracından inen İbrahim U.'ya kurşun yağdırdı. İbrahim U.'nun eşinin gözü önünde yaşanan olay sonrası Sercan M. motosikletine binerek kayıplara karıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Katil zanlısının kaçtığı motosikletin plakasını belirleyen ekipler, eşkali tespit etti.

EVİNDEN 2 POMPALI VE 1 SİLAH ÇIKTI

Yapılan çalışma sonucunda şüpheli Sercan M., Kartal'da yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada 2 adet pompalı tüfek, 1 adet anahtarlık şeklinde silah ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

MAKTULÜN EŞİNE İLGİ DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüpheli Sercan M. ifadesinde maktul İbrahim U.'nun eşi A.U.'ya ilgi duyduğunu ve cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.