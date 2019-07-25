Ankara'nın Sincan ilçesinde, 16 yaşındaki "çocuk damat" Hüseyin Furkan Koca, düğününe gelen davetliler arasında, 'yan bakma' yüzünden çıkan kavga sırasında Muhammed G.'nin ateşlediği tabanca ile vurularak hayatını kaybetmişti.

YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜ

İHA'da yer alan habere göre yaşanan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, silahı ateşleyen Muhammed G. ise olay yerinden kaçmıştı. Çocuk damadın düğününde vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Yürek yakan görüntülerde, iki taraf arasında yaşanan arbede sırasında Furkan Koca vurulmasına rağmen ayakta kalmaya çalışıyor. Ancak bir süre sonra çocuk damat kendisini yere bırakıyor.