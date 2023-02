Kayıp Erva ambulansa böyle götürülmüş!

"GÖRÜNTÜYÜ EMNİYETE VERDİM"

Kızının bulunduğu araçtakilerden birinin önce sağlık görevlilerine yaralı alıp alamayacaklarını sorduğunu, bunun üzerine kızının ambulansa götürüldüğünü anlatan Aktaş, "Kızım bindirildikten sonra ambulans hareket ediyor. Kahramanmaraş'ta 'Madalyalı kavşak' dediğimiz yere kadar ambulansın takibi kameralardan görülüyor. Ondan sonra Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne mi, havalimanına mı yoksa Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne mi; nereye gittiğini bilmiyoruz. Şu an araştırma peşindeler. Bu görüntüleri, emniyete teslim ettim. Şu an ne aşamadalar bilmiyoruz. Çocuğumuzun alındığını kendi gözlerimizle gördük. Komşularım ambulansa verildiğini söylüyordu ama içimizde her zaman bir şüphe vardı, acaba verdiler mi, diye. Ama bu kamera görüntülerini elde ettikten sonra tamamen üzerimizden o korku ve endişe kalktı" diye konuştu.

Kızının bulunmasını isteyen baba Aktaş, "Bize bir an önce çocuğumuzun teslim edilmesini istiyoruz. Ben 4 cenazeyi verdim; ama bu daha ağır bastı. Araçta bulunan abla çocuğun üzerinde papatya renkli sarı-beyaz eşofman takımının olduğunu söyledi. O eşofman takımını da biliyorum. Eşim kendisi dikmişti. O ıslandığı için onu çıkartmış bir tane kapüşonlu mont giydirdiğini söyledi. Arabada üşüyormuş. Artık kızıma kavuşmak istiyorum" dedi.