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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin, sürücü ve firma yetkilisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül Cumartesi günü Andırın ilçesi Darıova Mahallesi'nde C.A'nın (45), kullandığı kamyonla viraja kontrolsüz bir şekilde girip yoldan çıkması ve cenaze defin işlemi yapılan alanda 6 kişinin ölümü, 25 kişinin de yaralanmasına sebep olmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. REKLAM

Olayın hemen ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü, soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan kamyonun ait olduğu firmadan 4 yetkili de cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Zanlılardan İ.A. tutuklandı, diğer şirket yetkilileri M.S. ile K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.A.A. ise ifadesine müteakip serbest bırakıldı.

"FRENE BASTIM, KAMYON KAYDI" DHA'da yer alan habere göre Cengiz Aksu´nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kaza nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Aksu, "Kahramanmaraş´tan yük yükledim. Darıovası´nın oraya geldiğimde Andırın yolu üzerinde çok kalabalık vardı. Dikkatli şekilde döndüm, döndüğümde arabalar vardı.

"DAHA VAHİM SONUÇ OLABİLİRDİ" Daha sonra virajı döndüğümde kalabalık gördüm, aramızda 10 metre yoktu. Frene bastım, kamyon kaydı, insanlar kaçışmaya başladı ve bu panik sırasında insanlar birbirlerini sıkıştırdı. Ben kamyonun yönünü değiştirdim, durunca da yan yattı. Eğer kamyonun yönünü değiştirmeseydim, çok daha vahim sonuçlar olurdu" dedi.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR Mustafa Güzeloğlu (65), Osman Önsel (49), Halil Önsel (70), Mehmet Peksoy (72), Tahir Temiz (73) ve Erdoğan Güzeloğlu´nun (37) hayatını kaybettiği kazada, yaralılardan 7´sinin tedavisi hastanede sürüyor. Diğer 17 yaralı tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.