Kağıthane'de şüpheli ölüm! Kadın 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mersin’de yabancı uyruklu eşiyle yaşayan evli ve 5 çocuk annesi yabancı uyruklu Hadel Alhadad (32), bir süre önce eşiyle sorunlar yaşamaya başladı. Genç kadın bunun üzerine kardeşi Şakir D.’yi (29) arayarak kendisini Mersin’den almasını istedi. Yola çıkan Şakir D., ablasını alarak İstanbul’da yaşadığı daireye getirdi. Bir süredir kardeşiyle birlikte yaşayan Hadel Alhadad, Suudi Arabistan’da yaşayan annesinin yanına gitmek için kardeşine uçak bileti almasını söyledi.

“ADAMIN CAMI KAPATTIĞINI VE PERDEYİ İNDİRDİĞİNİ GÖRMÜŞ”

Olayla ilgili konuşan bir kadın, “Kadın düştüğü zaman kardeşi aşağıya geldi. Neyiniz oluyor diye sorulunca ‘ablam’ dedi. Nereden geliyorsun denilince de bir dışarıdan geliyorum bir de banyo yapıyordum diyerek çelişkili ifadeler verdi. Kadının 4. kattan düştüğünü biliyoruz. Kafasının arka tarafından çok fazla kan geliyordu. Sonra ambulansla geldi, sağlık ekipleri koşarak gelip boyunluk taktı. Ardından da sedyeyle götürdüler. Kardeşine de 'Sen hastaneye gel' dediler. Bina yöneticimiz adamın yarı çıplak olduğunu, camı kapatarak yarım şekilde açtığını ve perdeyi indirdiğini görmüş. Yani şüpheli bir durum var, adam da hiç korku yoktu. Ağlaması da yoktu, insan ablasını öyle görünce ağlar. Onda öyle bir şey yoktu” dedi.

Öte yandan kadının düştüğü anlarda vatandaşların yaşadığı dehşet anları ise kameralara yansıdı. Polis ekipleri olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.