Kafe savaş alanına döndü! Şaşkına çeviren olay

DHA

Akılalmaz olay, cuma günü akşam saatlerinde kentteki bir kafede meydana geldi. Derya Bedavacı'nın sahneye çıkarak şarkı söylediği sırada kafede oturan iki grup arasında belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar masaları devirip, tekme tokat ve sandalyelerle birbirine saldırdı.

POLİS GELİNCE BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, kafeye polis sevk edildi. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmayıp kafeden ayrılırken, Derya Bedavacı da kaldığı yerden şarkılarını söylemeye devam etti.