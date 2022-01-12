Kadınlar omuzladı! Dilara'ya veda!

İstanbul'un Tuzla ilçesinde eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın (29), otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundan alınan cenazesi, Beyoğlu'ndaki İstanbul Barosu'na getirildi.
TABUTUNA CÜBBESİ ÖRTÜLDÜ
AA'da yer alan son dakika haberine göre Dilara Yıldız'ın tabutuna avukatlık cübbesi örtülürken, karanfiller konuldu.
AİLESİ DE TÖRENE KATILDI
Törene Dilara Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız, kardeşi Merve Yıldız ile İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, bazı barolardan temsilciler, avukatlar, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
"YAVRUM BOŞ YERE ÖLDÜRÜLDÜ"
Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganın ömür boyu hapis cezası almasını istediğini belirterek, "Ben oradan hiç çıkmamasını istiyorum. Acım büyük tabii ki, öfkem de çok büyük acımla birlikte. Yavrum boş yere öldürüldü" dedi.
KIZINI TEHDİT ETTİĞİNİ SÖYLEDİ
Elvan Yıldız, şüphelinin kızını tehdit ettiğini söyledi.
"MÜCADELEMİZDE KURŞUN YEDİK"
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da cinayetin ve ölümün şimdiye kadar işlenenlerden çok farklı olduğunu belirterek, "Bize, dünyaya, herkese bir şeyler anlatması gereken bir cinayetle karşı karşıyayız. Avukatlar olarak, ülkenin baroları olarak yaptığımız mücadelede kurşun yedik. Bu kez kurşunu biz yedik" diye konuştu.
"DERS ALINMASI GEREKEN BİR OLAY"
Pek çok meslektaşının uzun yıllardır kadın cinayetlerini önlemek adına mücadele ettiğini, davalara girdiğini dile getiren Durakoğlu, cinayetin polis karakoluna yakın bir yerde işlenmesinden ders alınması gerektiğini söyledi.
"ÖNLEMLER YETERSİZ"
Durakoğlu, kadın cinayetlerini önlemeye yönelik önlemlerin yetersiz olduğunu ifade ederek, "Şüphelinin üniformayla gelen polisleri gördüğü anda ateş etmiş olmasının bize öğreteceği çok şey olmalı" dedi.
"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"
İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını eleştiren Durakoğlu, şöyle devam etti: "Yapamadıklarımız, olmayanlar dolayısıyla bugün bu noktaya geldik. Bu cinayet bu nedenle ötekilerden farklı. Bu ölüm bizi başka ölümlerden, 29 yaşındaki bir kardeşimizin ölümü, genç ölümlerinden farklı olarak daha çok üzüyorsa almamız gereken derslerle ilgili bütün bunlar. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayana kadar bu ülkenin baroları olarak sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerinin önlenmesi adına hukukçular, avukatlar olarak ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama bugün ateş İstanbul Barosuna da düştü."
Katil zanlısı Oktay Dönmez.
CENAZE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Ankara, İzmir ve Sakarya barolarından temsilcilerin de konuşma yapmasının ardından Dilara Yıldız'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Samsun'un Bafra ilçesine gönderildi.
TABUTU KADINLAR OMUZLADI
Dilara Yıldız'ın tabutuna kadınlar da omuz verdi.
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