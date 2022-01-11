Genç avukatı eski nişanlısı katletti!

İstanbul'da, dün saat 22.00 sıralarında Tuzla'da bulunan bir restoranda kan donduran bir cinayet meydana geldi.
ESKİ NİŞANLISI RESTORAN GELDİ TARTIŞTILAR
DHA'da yer alan son dakika haberine ve iddiaya göre bir restoranda yemek yiyen 28 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, restorana gelen eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) ile tartıştı.
DEFALARCA ATEŞ ETTİ
Ardından eski nişanlı Oktay Dönmez, genç avukat Dilara Yıldız'a defalarca ateş etti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kuruma sevk edildi.
KATİL ZANLISI, POLİSE TESLİM OLDU
Zanlı Oktay Dönmez ise olay yerinin yakınında bulunan polis merkezine giderek teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, katil zanlısının ifadesinin alındığı öğrenildi.
ÖLÜM TEHDİDİ MESAJI ALMIŞ
Son dakika haberine göre, yaşanan olaydan önce Oktay Dönmez'in (29), Dilara Yıldız'a tehdit mesajları attığı öne sürüldü.
"ÇOK ZAMANIN YOK BU HAYATTA"
Telefonunda kayıtlı olmayan ancak Dönmez'e ait olduğu öne sürülen mesajlarda Yıldız'a, "Çok zamanın yok bu hayatta" yazıldığı görülüyor.
TEHDİDİ SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞMIŞ
Atılan mesajları sosyal medya hesabında paylaşan Yıldız'ın ise, "Özür dileyerek paylaşmak ve buradan cevap vermek istiyorum. Öncelikle bu yabancı kaynaklı numaradan yazınca şikayet etsem de bulunamam sanıyorsun, rahatsın ama nasıl bulunduğunu sana yaşatarak öğreteceğim" şeklinde cevap veriyor.
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