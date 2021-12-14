Kadın katilinin akılalmaz savunması!

İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde 13 Aralık günü meydana geldi. İddiaya göre, 16 Ekim 2015’te evlenen Nazik (28) ve Ömer Sancar (27) çifti arasında çocuk sahibi olamadıkları için sık sık tartışma çıktı.

KATİL ZANLISI İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

İHA'da yer alan son dakika haberine göre eşiyle anlaşmazlık yaşayan Nazik Sancar, geçtiğimiz ekim ayında evi terk ederek ailesinin yanına döndü. Bunun üzerine Ömer Sancar’ın, Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’nda intihar girişiminde bulunduğu, dayısı tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

GENÇ KADIN BARIŞIP EVİNE DÖNDÜ

Çift, 4 gün önce barışınca Nazik Sancar, yeniden eşinin yanına döndü. Pazar günü saat 21.30 sıralarında Sancar çifti yine çocuk sahibi olamadıkları için tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Sancar, evdeki pompalı tüfekle eşi Nazik’e 5 el ateş etti.

"EŞİMİ ÖLDÜRDÜM EVDEYİM"

Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Nazik Sancar, kanlar içerisinde yere yığıldı. Ömer Sancar ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak “Eşimi öldürdüm. Evdeyim” diyerek kendisini ihbar etti.

Katil zanlısı Ömer Sancar, adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Nazik Sancar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı çalışmada, Ömer Sancar’ın cinayeti işlediği pompalı tüfeği eşinin yanına bıraktığı ve ekiplerin gelmesini beklediği öğrenildi.

GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Evde yapılan incelemenin ardından Nazik Sancar’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kızı Nazik Sancar’ın cenazesini teslim almaya ailesi Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesinde toprağa verdi.

"ÇOCUĞUMUZ OLSUN İSTİYORDUK"

Emniyete götürülen Ömer Sancar’ın ifadesinde, eşiyle sürekli tartıştıklarını belirterek, “Çocuğumuz olsun istiyorduk. Olmadığı için sürekli tartışırdık. Olay günü yine tartışmaya başladık. Ona bağırdım ve içeri gitmesini söyledim. Bana, ‘Sen ancak böyle bağırırsın’ dedi ve gitti.

"SUS YOKSA SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

İçeride konuşmaya devam edince ‘Sus, yoksa seni öldürürüm’ dedim. Eşim de ‘Öldürmezsen, adam değilsin’ dedi. Çok sinirlendim ve evdeki tüfeği ateşledim. Sonra da polisi aradım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer Sancar, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi’ne getirildiği sırada gazetecilere, “Üzerime çok geldi. Benim parayla işim yok” dedi.

3'Ü KİRADA 6 DAİRESİ VARMIŞ

Adliyeye sevk edilen Sancar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, Sancar’ın, oturdukları apartmanda 6 dairesinin olduğu, 3’ünü kiraya verdiği öğrenildi.