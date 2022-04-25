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SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 25 Nisan 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 25 Nisan Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları

Kabine toplantısı kararları için geri sayım başlamış durumda. Türkiye'nin gözü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen bakanlar kurulu kabine toplantısında. Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağının bu akşam yapılacak toplantıda kesinleşmesi bekleniyor. İşte 25 Nisan 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında...

25.04.2022 - 16:02 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan kabine toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Bakanların katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, bugün Beştepe'de düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda Pençe-Kilit operasyonu, ekonomik gelişmeler ve Ramazan Bayramı tatili süresi ile alınacak önlemler görüşülecek.

    25 NİSAN 2022 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak bakanlar kurulu toplantısı bugün düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.30'da başlayacak. Toplantının ana gündem maddesini Ramazan Bayram tatilinin süresi olacak. İşte Kabine Toplantısı kararları...

  • KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANIYOR...

    Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasının saat 19:00 sularında yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kabine toplantısı kararları belli olacak.

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

  • KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

    Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının toplantıda alınması bekleniyor. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.

    Toplantıda Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirler de görüşülecek.

  • PENÇE-KİLİT VE EKONOMİK GELİŞMELER

    Toplantının bir diğer maddesini ise Kuzey Irak'taki terör örgütü varlığına yönelik başlatılan Pençe-Kilit Harekatı ile ekonomik gelişmeler oluşturacak. Toplantıda bu iki başlık da değerlendirilecek.

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